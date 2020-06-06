Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:35
https://ria.ru/20200606/1572570672.html
В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17

17:35 06.06.2020
236
© Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекистан
 Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 17 человек, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев выросло до 4022, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели.
Пассажирский самолет в небе
13:52Распространение нового коронавируса
Разместившихся под Самарой граждан Узбекистана отправили на родину

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 27 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.

"В последние дни состояние пациента резко ухудшилось из-за усиления дыхательной недостаточности, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
011100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи
Кадры погрома у здания парламента в центре Бейрута
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Дезинфекция военной техники, участвующей в параде Победы, в воинской части в Екатеринбурге
За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений
Стакан
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2 269 заразившихся коронавирусом
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239
Участники митинга в Париже против расизма и жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда
В Париже проходит акция против расизма
Астероид над Землей
В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии выявили один новый случай COVID-19
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу
Пассажирский самолет в небе
Разместившихся под Самарой граждан Узбекистана отправили на родину
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:02В Абхазии отметили День русского языка
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния