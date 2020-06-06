В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 27 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.