В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17

ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 17 человек, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев выросло до 4022, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летний житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 27 мая был помещен в одну из клиник столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.
"В последние дни состояние пациента резко ухудшилось из-за усиления дыхательной недостаточности, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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