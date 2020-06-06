В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"С 8 июня в масках нужно быть только в магазинах, объектах услуг, культовых помещениях, общественном транспорте, а в перчатках – как и ранее, в объектах торговли и общественном транспорте. В общественных местах на открытом воздухе – в парках, скверах – маски не нужны", - сказала Галимова.

Собеседница агентства уточнила, что решением правительства республики также с 11 июня открываются летние террасы кафе, а с 15 июня начинают работать многофункциональные центры. Кроме того, с 8 июня возобновляется работа санаторно-курортных организаций республики.

Соответствующее постановление подписано в субботу премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Ранее с 12 мая в Татарстане была отменена система смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, а также обязательность справки при передвижении. Но жителей республики обязали носить маски, респираторы или повязки, а в торговых объектах и в общественном транспорте кроме маски было обязательно ношение перчаток. Также с 12 мая возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.

С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования. Кроме того, с 5 июня для всех въезжающих в республику жителей РФ отменены предоставление справок об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.