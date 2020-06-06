Власти хотят наградить ульяновскую студентку-волонтера, умершую от рака

САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Власти Ульяновской области прорабатывают вопрос о представлении посмертно к федеральной награде студентки-волонтера Светланы Анурьевой, которая на четвертой стадии рака продолжала помогать односельчанам, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. Двенадцатого мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.
"Сейчас Ульяновская область работает над тем, чтобы представить девушку посмертно к федеральной награде. Об этом рассказал глава региона Сергей Морозов", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Морозов также дал поручение оказать семье девушки всю необходимую помощь. Кроме того, губернатор подписал указ о мерах поддержки волонтеров в период пандемии коронавируса, предложив присвоить этим мерам имя Светланы Анурьевой.
Как написал Морозов на своей странице в Facebook, указом установлена ежемесячная выплата на возмещение расходов волонтерам в размере 1,5 тысячи рублей. Если в ходе волонтерской деятельности доброволец заболел COVID-19, ему будет также выплачиваться компенсация в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
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