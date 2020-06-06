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2020-06-06T17:28
https://ria.ru/20200606/1572570405.html
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае
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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае

17:28 06.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел об убийстве и изнасиловании школьницы, которая была найдена мертвой в заброшенном колодце в Красноярском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. В тот же день следователи задержали подозреваемого, мужчина в ходе допроса дал признательные показания.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 22:50
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании пропавшей школьницы
Следователи также завели дело в отношении должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье "халатность".
"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.
Кроме того, глава ведомства потребовал уделить пристальное внимание распространившимся в средствах массовой информации сведениям об отсутствии мер реагирования со стороны уполномоченных органов на заявления сельчан о группе подростков, державшей в страхе местных жителей, и заявления матери погибшей девочки о ранее совершенных посягательствах на половую неприкосновенность малолетней.
Петренко добавила, что Бастрыкин также поручил назначить проведение служебной проверки относительно своевременности реакции сотрудников регионального следственного управления на факты возможных преступлений против ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайПроисшествия
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