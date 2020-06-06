Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае

Вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края 12-летняя девочка со своей 10-летней сестрой пошла встречать коров, младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время встревоженные родители начали поиски. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело. В понедельник региональный ГСУСК сообщил, что девочка была найдена убитой в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. В тот же день следователи задержали подозреваемого, мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

Следователи также завели дело в отношении должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье "халатность".

"Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.

Кроме того, глава ведомства потребовал уделить пристальное внимание распространившимся в средствах массовой информации сведениям об отсутствии мер реагирования со стороны уполномоченных органов на заявления сельчан о группе подростков, державшей в страхе местных жителей, и заявления матери погибшей девочки о ранее совершенных посягательствах на половую неприкосновенность малолетней.