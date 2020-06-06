В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи

Ранее власти Молдавии сообщили о 9247 зарегистрированных случаях коронавируса, 323 из которых стали летальными.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.