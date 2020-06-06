В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи

КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 264 до 9511, всего умер 331 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 9247 зарегистрированных случаях коронавируса, 323 из которых стали летальными.
"Еще 264 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 951. Всего 5450 человек были вылечены, а 331 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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