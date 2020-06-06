В Мурманской области развернут уникальный полевой госпиталь на 700 коек

МУРМАШИ (Мурманская область), 6 июн – РИА Новости. Первый в России уникальный полевой инфекционный госпиталь на 700 коек, с реанимацией и блоком интенсивной терапии и высокотехнологичным оборудованием, который технически готов к приему больных с коронавирусной инфекцией, развернут в поселке Мурмаши Первый в России уникальный полевой инфекционный госпиталь на 700 коек, с реанимацией и блоком интенсивной терапии и высокотехнологичным оборудованием, который технически готов к приему больных с коронавирусной инфекцией, развернут в поселке Мурмаши Мурманской области , передает корреспондент РИА Новости.

В субботу госпиталь проинспектировали замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Гурович и губернатор Мурманской области Андрей Чибис . Госпиталь для зараженных COVID-19 рассчитан на 700 коек. Он был возведен за 2 недели и оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Комплекс включает в себя основной медицинский корпус, состоящий из 9 блоков: палатный блок из 600 коек, блок реанимации и интенсивной терапии с малой операционной – 100 коек, блок диагностики, клинико-диагностической лаборатории и другие. Каждый блок представляет собой павильон в каркасно-тентовом исполнении. Техническая готовность объекта позволяет принимать больных с коронавирусной инфекцией.

Госпиталь был развернут по поручению президента РФ, к которому с такой просьбой обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, когда в регионе складывалась неблагоприятная ситуация с заражением коронавирусной инфекцией – очаг заболевания находился в вахтовом городке в поселке Белокаменка. Сейчас рост заболеваемости в очаге остановлен.

"Это впервые у нас в стране. Помимо самой скорости, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием. Все технологии, даже искусственного интеллекта, применяются в оборудовании, которое имеется в данном полевом госпитале… А дальше задача – тиражировать этот опыт на всю территорию России. Эта работа сейчас МЧС РФ по поручению правительства ведется. Результаты вы увидите в ближайшее время", - сказал журналистам Гурович.

По словам губернатора Мурманской области, такой госпиталь в регионе необходим несмотря на то, что волна заболеваемости остановлена. "Несмотря на то, что в Белокаменке мы проблему в значительной степени преодолели, риск возникновения вспышек с учетом большого количества строительных объектов, военнослужащих – он есть. Поэтому сейчас, получив госпиталь с высококачественным, высокотехнологичным оборудованием, мы гораздо спокойнее можем себя чувствовать", - сказал Чибис.