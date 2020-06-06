Рейс по вывозу россиян из Бангкока во Владивосток отложили

Ранее авиакомпания "Аврора" сообщала, что планируется выполнить рейс 5487 с вылетом из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени (19.40 мск), прибытие во Владивосток ожидалось на следующий день, 7 июня, в 11.00 местного времени (4.00 мск).

"Рейс № SHU5487 Бангкок – Владивосток... отложен на неопределенное время. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.