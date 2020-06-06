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2020-06-06T17:16
https://ria.ru/20200606/1572570037.html
Рейс по вывозу россиян из Бангкока во Владивосток отложили
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РИА Новости

Рейс по вывозу россиян из Бангкока во Владивосток отложили

17:16 06.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Бангкок . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Запланированный на 6 июня вывозной рейс с россиянами Бангкок - Владивосток отложен на неопределенное время, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи "Госуслуги: Таиланд-РФ".
Ранее авиакомпания "Аврора" сообщала, что планируется выполнить рейс 5487 с вылетом из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени (19.40 мск), прибытие во Владивосток ожидалось на следующий день, 7 июня, в 11.00 местного времени (4.00 мск).
"Рейс № SHU5487 Бангкок – Владивосток... отложен на неопределенное время. Дополнительная информация будет опубликована позднее в этом канале", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Аврора (авиакомпания)Новости - ТуризмБангкокВладивосток
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