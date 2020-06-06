Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врачи и специалисты в беседе с " Врачи и специалисты в беседе с " Газетой.ру " назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным.

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), который рекомендован тяжелым пациентам. Сейчас он проходит третью фазу клинических исследований, применять его можно только в условиях стационара.

Ольга Ткачева , этот воспалительный процесс — "чрезмерная реакция" иммунной системы на вирус. Испытания показали, что лекарство позволяет предотвращать развитие опасного осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Как пояснила главный гериатр Минздрава, этот воспалительный процесс — "чрезмерная реакция" иммунной системы на вирус.

"Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение", — сказала она, подчеркнув, что это осложнение нередко приводит к смерти.

По словам иммунолога Марии Польнер, шторм вызывает провоспалительная белковая молекула, чье действие сможет блокировать "Левилимаб".

"Использоваться он должен, безусловно, только в больнице и под наблюдением специалистов", — уточнила она.

Фармаколог, генеральный директор Центра контроля качества медпомощи Минздрава Виталий Омельяновский отметил, что новый препарат нужен для снижения активности воспаления.

"Ранее лекарства с таким мощным противовоспалительным действием использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь же они могут показать свое действие и при COVID-19", — сказал он.

"Левилимаб", как рассказал клинический фармаколог Глеб Пуцман, является российским аналогом эффективного препарата от ревматоидного артрита. Специалист выразил надежду, что новое лекарство будет так же полезно.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.