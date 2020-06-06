Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:50
https://ria.ru/20200606/1572570002.html
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1036x0_80_0_0_2a9169be5290afb7c9ef3d73691910f5.jpg
РИА Новости

Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса

17:15 06.06.2020 (обновлено: 17:50 06.06.2020)
0
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Врачи и специалисты в беседе с "Газетой.ру" назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным.
Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), который рекомендован тяжелым пациентам. Сейчас он проходит третью фазу клинических исследований, применять его можно только в условиях стационара.
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
15:34Распространение нового коронавируса
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Испытания показали, что лекарство позволяет предотвращать развитие опасного осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Как пояснила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, этот воспалительный процесс — "чрезмерная реакция" иммунной системы на вирус.
"Цитокиновый шторм приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Это генерализованное поражение", — сказала она, подчеркнув, что это осложнение нередко приводит к смерти.
По словам иммунолога Марии Польнер, шторм вызывает провоспалительная белковая молекула, чье действие сможет блокировать "Левилимаб".
"Использоваться он должен, безусловно, только в больнице и под наблюдением специалистов", — уточнила она.
Фармаколог, генеральный директор Центра контроля качества медпомощи Минздрава Виталий Омельяновский отметил, что новый препарат нужен для снижения активности воспаления.
"Ранее лекарства с таким мощным противовоспалительным действием использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь же они могут показать свое действие и при COVID-19", — сказал он.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
"Левилимаб", как рассказал клинический фармаколог Глеб Пуцман, является российским аналогом эффективного препарата от ревматоидного артрита. Специалист выразил надежду, что новое лекарство будет так же полезно.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские маски
Вчера, 20:19Распространение нового коронавируса
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала