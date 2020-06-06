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2020-06-06T17:14
https://ria.ru/20200606/1572569946.html
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
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РИА Новости

Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова

17:14 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.
Ранее, 20 мая, на пресс-конференции в Киеве глава государства заявлял, что Аваков - "мощный министр", а его ответственность - дело журналиста Шеремета.
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"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр. Я понимаю, из-за чего протесты. Я честно и откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести до конца и наполовину его не бросать. Я считаю, что Аваков должен закончить дело Шеремета, потому что он его вел", - приводит слова Зеленского издание "Украинская правда".
Ранее парламентская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку главы МВД. В пятницу у стен Рады прошел митинг, его участники требовали уволить Авакова из-за резонансных преступлений в стране, аналогичные акции прошли в ряде украинских городов. Позже на сайте Рады появилось зарегистрированное постановление с предложением об увольнении Авакова.
Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он - один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине после прихода на пост президента Владимира Зеленского и смены кабмина. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.
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05601214
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"Голос"Арсен АваковВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ох, как же бы, не повезло оппозиции российской, если бы они жили в Украине, 50% в земле, 30% в тюрьме, 20% в бегах!
6 июня, 17:24
Rīg Brūni
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