Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он - один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине после прихода на пост президента Владимира Зеленского и смены кабмина. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.