Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T17:13
https://ria.ru/20200606/1572569913.html
В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569891_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1d7755a265c20045d70ad22f42c24043.jpg
РИА Новости

В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

17:13 06.06.2020
580
© AFP 2020 / STRКрушение вертолета Ми-17 в Индонезии. 6 июня 2020
Крушение вертолета Ми-17 в Индонезии. 6 июня 2020
© AFP 2020 / STR
Крушение вертолета Ми-17 в Индонезии. 6 июня 2020
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-17, принадлежащий индонезийской армии, потерпел крушение в провинции Центральная Ява, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, пять получили ранения, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на вооруженные силы страны.
Инцидент произошел в 13.40 по местному времени (9.40 мск) недалеко от промышленного комплекса в городе Кендал. Как сообщил представитель армии Нефра Фирдаус (Nefra Firdaus), вертолет выполнял второй учебный полет за день. Первый полет, по его словам, прошел "гладко".
Полицейский автомобиль в Калифорнии
08:17
В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
"Вертолет был в хорошем состоянии до вылета. Мы не заметили никаких признаков (неисправностей - ред.) во время предполетного осмотра", - заявил представитель армии.
По его словам, представители вооруженных сил начали расследование инцидента. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Как отмечает издание, у них зафиксированы сильные ожоги.
200801
Обсудить 0
Ми-17ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
Американская скорая помощь. Архивное фото
В США разбился двухмоторный самолет
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Источник сообщил о столкновении двух автобусов в Ингушетии
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Оползень в Норвегии. Скриншот
Оползень унес в море жилой поселок
Мэри Пэт Глисон
Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
Солянка
Назван самый вредный суп
Место преступления в США
В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
Схиепископ Дятловский Петр
Умер иерарх Белорусской православной церкви, заразившийся коронавирусом
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на книжном фестивале Красная площадь
Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изобрели маски для бассейна
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве школьницы в Красноярском крае
Twitter
Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа о протестах
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния