В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-17, принадлежащий индонезийской армии, потерпел крушение в провинции Центральная Ява, четыре человека, находившиеся на борту, погибли, пять получили ранения, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на вооруженные силы страны.
Инцидент произошел в 13.40 по местному времени (9.40 мск) недалеко от промышленного комплекса в городе Кендал. Как сообщил представитель армии Нефра Фирдаус (Nefra Firdaus), вертолет выполнял второй учебный полет за день. Первый полет, по его словам, прошел "гладко".
"Вертолет был в хорошем состоянии до вылета. Мы не заметили никаких признаков (неисправностей - ред.) во время предполетного осмотра", - заявил представитель армии.
По его словам, представители вооруженных сил начали расследование инцидента. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Как отмечает издание, у них зафиксированы сильные ожоги.