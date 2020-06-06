В Индонезии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

Инцидент произошел в 13.40 по местному времени (9.40 мск) недалеко от промышленного комплекса в городе Кендал. Как сообщил представитель армии Нефра Фирдаус (Nefra Firdaus), вертолет выполнял второй учебный полет за день. Первый полет, по его словам, прошел "гладко".