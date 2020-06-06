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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:10
https://ria.ru/20200606/1572569803.html
В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27c1019c3362de0b3653cd808441d328.jpg
РИА Новости

В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений

17:10 06.06.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 6 июн - РИА Новости. Двадцать шесть новых случаев заражения COVID-19 выявлено в субботу в Токио - уже третий день подряд число заражений превышает 20, в Японии число новых случаев составило 46. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.
За все время в Японии заболели 17 876 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.
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Более половины из 26 зараженных в Токио – 16 человек – мужчины, они оказались сотрудниками или посетителями кварталов развлечений.
От коронавируса в Японии погибли 929 человек. Состояние 99 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 626 человек. По данным на четверг, в стране проведено 6999 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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