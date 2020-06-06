В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений

За все время в Японии заболели 17 876 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале.

Более половины из 26 зараженных в Токио – 16 человек – мужчины, они оказались сотрудниками или посетителями кварталов развлечений.

От коронавируса в Японии погибли 929 человек. Состояние 99 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 15 626 человек. По данным на четверг, в стране проведено 6999 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами проведенных анализов.