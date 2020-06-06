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Культура
2020-06-06T17:12
https://ria.ru/20200606/1572569773.html
Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569400_0:160:937:687_1036x0_80_0_0_259289aa7e4fd693c8e6c1d7925745ff.jpg
РИА Новости

Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон

17:12 06.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Angela George / Мэри Пэт Глисон
 Мэри Пэт Глисон
CC BY-SA 3.0 / Angela George /
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла 2 июня в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Причиной смерти стал рак.
Глисон начала сниматься в 1982 году. В 1986 году она получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет".
Актриса снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, в том числе "Друзья", "Она написала убийство", "Скорая помощь", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия страсти", а также в лентах "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки", "Брюс Всемогущий", "Почему он?" и многих других.
2024048
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КультураракМэри Пэт ГлисонКино и сериалыШоу-бизнес"Друзья" (сериал)КиноСША
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