Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла 2 июня в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Причиной смерти стал рак.
Глисон начала сниматься в 1982 году. В 1986 году она получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет".
Актриса снялась более чем в 160 фильмах и сериалах, в том числе "Друзья", "Она написала убийство", "Скорая помощь", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия страсти", а также в лентах "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки", "Брюс Всемогущий", "Почему он?" и многих других.