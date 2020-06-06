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2020-06-06T17:22
https://ria.ru/20200606/1572569703.html
Умер иерарх Белорусской православной церкви, заразившийся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572570134_0:174:791:619_1036x0_80_0_0_4341a850b9065c1cf376f9dd979de955.jpg
РИА Новости

Умер иерарх Белорусской православной церкви, заразившийся коронавирусом

17:08 06.06.2020 (обновлено: 17:22 06.06.2020)
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CC0 / Тимофей Соловьев / Схиепископ Дятловский Петр
Схиепископ Дятловский Петр
CC0 / Тимофей Соловьев /
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Схиепископ Дятловский Петр (Белорусская православная церковь, БПЦ) скончался в субботу из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом, сообщается на сайте БПЦ.
"Шестого июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр (Карпусюк), викарий Новогрудской епархии", - говорится в сообщении.
Скончавшемуся архиерею был 61 год.
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