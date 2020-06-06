Умер иерарх Белорусской православной церкви, заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Схиепископ Дятловский Петр (Белорусская православная церковь, БПЦ) скончался в субботу из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом, сообщается на сайте БПЦ.
"Шестого июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался схиепископ Дятловский Петр (Карпусюк), викарий Новогрудской епархии", - говорится в сообщении.
Скончавшемуся архиерею был 61 год.
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