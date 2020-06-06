В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239

БАКУ, 6 июн - РИА Новости. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане достигло 7239, за сутки вирус выявлен у 379 человек, число жертв COVID-19 в стране выросло до 84, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 379 случаев заражения коронавирусом, 153 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4024 человека вылечились, 84 скончались, 3131 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, 86 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.
Сообщается, что с начала пандемии проведено 334 863 тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф