В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239

"В Азербайджане выявлено еще 379 случаев заражения коронавирусом, 153 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4024 человека вылечились, 84 скончались, 3131 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, 86 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.