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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T17:03
https://ria.ru/20200606/1572569575.html
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901665_0:159:3077:1890_1036x0_80_0_0_af56c53c5a9d42a800225cccd5242602.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239

17:03 06.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 6 июн - РИА Новости. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане достигло 7239, за сутки вирус выявлен у 379 человек, число жертв COVID-19 в стране выросло до 84, сообщает оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлено еще 379 случаев заражения коронавирусом, 153 человека вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4024 человека вылечились, 84 скончались, 3131 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них оценивается как тяжелое, 86 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб.
Сообщается, что с начала пандемии проведено 334 863 тестов на коронавирус.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АзербайджанВ мире
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