На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив
Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.
Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.
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