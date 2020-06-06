Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T17:28
https://ria.ru/20200606/1572569539.html
На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569475_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_589efe81da64ba5350cbfbaeacf3d993.jpg
РИА Новости
На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив
Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.
2020-06-06T17:02
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=42970043&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569475_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_aeaa92858528cc34e34803d093bdad42.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569475_86:0:566:360_1200x0_80_0_0_1960e19a62f40554aa29fbafff94f890.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572569475_146:0:506:360_1200x0_80_0_0_097b5aaf386913eaadc748a829d8b403.jpg
PT1M26S

На свободу: пятерых тюленей выпустили в Финский залив

17:02 06.06.2020 (обновлено: 17:28 06.06.2020)
248
Зоозащитники выпустили в Финский залив пятерых тюленей. Все они предварительно прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы, куда попали в состоянии истощения: без помощи специалистов они бы замерзли или стали добычей хищников. Сейчас нерпы весят около 40 килограмм и готовы к жизни в естественной среде.
5200010
Фонд друзей балтийской нерпы
Рекомендуем
Волга
В Волге заметили нефтяное пятно
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о будущем телемедицины
Падение метеорита
Кара небесная. Ученые расследовали космическое убийство
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Капельница в детской больнице
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Солянка
Назван самый вредный суп
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
5-я виленская бригада Армии Крайовой . 1944 год
Польша превратила своих палачей в героев
Репродукция иконы Андрея Рублева Троица Ветхозаветная
Почему Троица особенно популярна в России
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Нефтяная качалка
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Шелкопряд
Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния