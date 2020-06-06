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2020-06-06T16:56
https://ria.ru/20200606/1572569276.html
Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры
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РИА Новости

Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры

16:56 06.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на книжном фестивале "Красная площадь"
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на книжном фестивале Красная площадь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на книжном фестивале "Красная площадь"
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Деятели культуры надеются, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поможет откорректировать план по выводу учреждений культуры из карантина и что их поддержка увеличится, сказал РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Президент России Владимир Путин в субботу встретился с деятелями культуры, встреча прошла в видеоформате.
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"Мы немного озабочены, что проект плана по выводу основных мероприятий не очень пока выглядит убедительно. Мы надеемся, что эта встреча как-то поможет пересмотреть проект плана в сторону увеличения поддержки учреждений культуры. Сейчас правительство даст свои предложения, посмотрим, будет ли перечень поручений по итогам этой встречи, совместно с правительством будем думать", - заявил Толстой.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ТолстойВладимир Путин
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