Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры

"Мы немного озабочены, что проект плана по выводу основных мероприятий не очень пока выглядит убедительно. Мы надеемся, что эта встреча как-то поможет пересмотреть проект плана в сторону увеличения поддержки учреждений культуры. Сейчас правительство даст свои предложения, посмотрим, будет ли перечень поручений по итогам этой встречи, совместно с правительством будем думать", - заявил Толстой.