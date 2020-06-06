Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Деятели культуры надеются, что встреча с президентом России Владимиром Путиным поможет откорректировать план по выводу учреждений культуры из карантина и что их поддержка увеличится, сказал РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
Президент России Владимир Путин в субботу встретился с деятелями культуры, встреча прошла в видеоформате.
"Мы немного озабочены, что проект плана по выводу основных мероприятий не очень пока выглядит убедительно. Мы надеемся, что эта встреча как-то поможет пересмотреть проект плана в сторону увеличения поддержки учреждений культуры. Сейчас правительство даст свои предложения, посмотрим, будет ли перечень поручений по итогам этой встречи, совместно с правительством будем думать", - заявил Толстой.
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