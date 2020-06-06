Переходный период в Ливии, согласно инициативе, продлится 18 месяцев

КАИР, 6 июн - РИА Новости. Переходный период в Переходный период в Ливии , согласно выдвинутой в субботу "каирской инициативе", в случае ее принятия, составит 18 месяцев, об этом говорится в полученном РИА Новости документе.

В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом

По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.

По словам выступившего президента Египта, инициатива основывается на ранее предпринятых международных усилиях, и включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок. Ас-Сиси также предостерег "любую сторону в Ливии от намерений продолжить рассмотрение военного решения кризиса в стране".

В полученном РИА Новости тексте "каирской инициативы" говорится о реорганизации президентского совета страны и равном представительстве в нем выходцев из трех регионов Ливии – западного, восточного и южного. Отдельный пункт инициативы посвящен объединению государственных институтов Ливии.

В целом, судя по тексту документа, он основывается на выдвинутой в апреле инициативе внутриливийского урегулирования главы ливийского парламента Акили Салеха.

"Определить временные рамки для переходного периода в 18 месяцев с возможной пролонгацией не более чем на 6 месяцев. В это время должны быть реорганизованы все государственные структуры Ливии, в особенности главные экономические структуры (Центробанк, Национальная нефтяная корпорация)", - приводится в тексте документа. За переходным периодом, согласно "каирской инициативе", должны последовать президентские и парламентские выборы.

Важная роль, согласно авторам объявленной в Каире декларации, отводится Ливийской национальной армии (ЛНА), которой предстоит "противодействовать терроризму, и совместно с другими ведомствами, отвечающими за безопасность и полицией защищать суверенитет Ливии". Важнейшие решения, касающиеся оборонного характера, Президентский совет, согласно документу, сможет принимать только вместе с главнокомандующим ЛНА.