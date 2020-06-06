Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T16:54
https://ria.ru/20200606/1572569184.html
Переходный период в Ливии, согласно инициативе, продлится 18 месяцев
https://cdn25.img.ria.ru/images/156300/65/1563006566_0:239:3016:1936_1036x0_80_0_0_b3e2d910944fe964164f8c6dc4d0cc0b.jpg
РИА Новости

Переходный период в Ливии, согласно инициативе, продлится 18 месяцев

16:54 06.06.2020
356
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции с флагом Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Боец оппозиции с флагом Ливии. Архивное фото
КАИР, 6 июн - РИА Новости. Переходный период в Ливии, согласно выдвинутой в субботу "каирской инициативе", в случае ее принятия, составит 18 месяцев, об этом говорится в полученном РИА Новости документе.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
15:10
Президент Египта рассказал, что предусматривает межливийская инициатива
По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
По словам выступившего президента Египта, инициатива основывается на ранее предпринятых международных усилиях, и включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок. Ас-Сиси также предостерег "любую сторону в Ливии от намерений продолжить рассмотрение военного решения кризиса в стране".
В полученном РИА Новости тексте "каирской инициативы" говорится о реорганизации президентского совета страны и равном представительстве в нем выходцев из трех регионов Ливии – западного, восточного и южного. Отдельный пункт инициативы посвящен объединению государственных институтов Ливии.
Вид на город Сирт, Ливия
13:46
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
В целом, судя по тексту документа, он основывается на выдвинутой в апреле инициативе внутриливийского урегулирования главы ливийского парламента Акили Салеха.
"Определить временные рамки для переходного периода в 18 месяцев с возможной пролонгацией не более чем на 6 месяцев. В это время должны быть реорганизованы все государственные структуры Ливии, в особенности главные экономические структуры (Центробанк, Национальная нефтяная корпорация)", - приводится в тексте документа. За переходным периодом, согласно "каирской инициативе", должны последовать президентские и парламентские выборы.
Ситуация в Ливии
Вчера, 23:39
Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию
Важная роль, согласно авторам объявленной в Каире декларации, отводится Ливийской национальной армии (ЛНА), которой предстоит "противодействовать терроризму, и совместно с другими ведомствами, отвечающими за безопасность и полицией защищать суверенитет Ливии". Важнейшие решения, касающиеся оборонного характера, Президентский совет, согласно документу, сможет принимать только вместе с главнокомандующим ЛНА.
Выступившие с речью глава Салех и Хафтар поблагодарили Египет за поддержку в борьбе с терроризмом и обвинили Турцию в открытой агрессии в Ливии.
Военные в Ливии
4 июня, 12:28
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
600010
Обсудить 0
Акиля СалехХалифа ХафтарКаир (город)ЛивияТурцияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Вид на город Сирт, Ливия
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Хафтар раскритиковал вмешательство Турции в ливийский конфликт
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Атомный крейсер Пётр Великий
Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Ситуация в Ливии
Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Россия рассчитывает на прекращение огня в Ливии с 8 июня
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Фрегат Адмирал флота Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния