Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T16:52
https://ria.ru/20200606/1572569131.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов

16:52 06.06.2020
239
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 370 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, за сутки поступили 46 человек, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 376 человек, за сутки поступили 46 пациентов, выписаны 39, умерли четыре человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысяч человек скончались.
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
09:56Распространение нового коронавируса
В Филатовской больнице лечатся более 630 пациентов с COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
032000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 630 пациентов с COVID-19
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 35 человек
Врач в защитном костюме
В инфекционной больнице №2 в Москве лечится 191 пациент с коронавирусом
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
Схиепископ Дятловский Петр
Умер иерарх Белорусской православной церкви, заразившийся коронавирусом
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
На RT в рамках проекта Эпидемия вышел фильм о коронавирусе в Дагестане
RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Москве за сутки выявили 1992 случая COVID-19
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся свыше 370 пациентов
Пустая больничная палата
В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило сто тысяч
Мэри Пэт Глисон
Умерла актриса из сериала "Друзья" Мэри Пэт Глисон
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
Солянка
Назван самый вредный суп
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния