В Сербии за сутки умер еще один пациент с коронавирусом

БЕЛГРАД, 6 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 74 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошли без жертв.

"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 248 человек. Выявлено 74 новых зараженных, всего 11 741 больной", - заявил минздрав в субботу.

Отмечается, что всего выздоровели 11 056 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.

Северной Македонии и Албании. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории