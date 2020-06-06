Хафтар раскритиковал вмешательство Турции в ливийский конфликт

КАИР, 6 июн - РИА Новости. Вмешательство Турции в ливийский конфликт растягивает войну в Ливии, заявил в субботу в Каире командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.
В субботу в Каире состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом.
По окончании встречи политики выступили на совместной пресс-конференции, на которой глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
"Турция поставляет нелегитимному правительству согласия (Правительство национального согласия Ливии – ред.) оружие и наемников. Турецкое вмешательство продлевает конфликт в Ливии", - заявил Хафтар.
По словам выступившего президента Египта, межливийская инициатива включает в себя вывод иностранных боевиков и разоружение группировок.
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Египетский лидер также отметил, что документ включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.