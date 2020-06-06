Парламент Ирака проголосовал за новые назначения в правительстве

По данным телеканала, иракский парламент проголосовал за назначение главой МИД Фуада Хусейна, а министром нефти - Ихсана Абдель Джабер. Также депутаты поддержали кандидатуру Мохаммада Карима на пост министра сельского хозяйства, а Хасана Низама – на пост министра культуры. Кресло министра торговли займет Аля Ахмад Хасан, а министерство по делам миграции возглавит Айван Фаик Якуб.

Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный Мустафой аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции.