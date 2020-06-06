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2020-06-06T16:41
https://ria.ru/20200606/1572568598.html
Парламент Ирака проголосовал за новые назначения в правительстве
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РИА Новости

Парламент Ирака проголосовал за новые назначения в правительстве

16:40 06.06.2020 (обновлено: 16:41 06.06.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Ирака путем голосования поддержал новые назначения в кабмине, в том числе министров иностранных дел и нефти, сообщает в субботу иракский телеканал Сумария.
По данным телеканала, иракский парламент проголосовал за назначение главой МИД Фуада Хусейна, а министром нефти - Ихсана Абдель Джабер. Также депутаты поддержали кандидатуру Мохаммада Карима на пост министра сельского хозяйства, а Хасана Низама – на пост министра культуры. Кресло министра торговли займет Аля Ахмад Хасан, а министерство по делам миграции возглавит Айван Фаик Якуб.
Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный Мустафой аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции.
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