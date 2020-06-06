В Берлине около десяти тысяч человек вышли на митинг против расизма

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек вышли на митинг против расизма и в знак солидарности с американскими протестующими в центре Берлина, сообщили РИА Новости в полиции города.
Акция началась в 14.00 (15.00 мск), но площадь Александерплатц уже заполнена людьми. Призыв оратора "соблюдать дистанцию минимум в полтора метра" участники встретили смехом - если они будут держать дистанцию, то большинству придется уйти за пределы площади.
"Пока точно сказать, сколько здесь людей, мы не можем. Явно больше заявленного, думаю, до 10 тысяч человек", - заявила сотрудница пресс-службы полиции Берлина.
По ее словам, полиция не будет разгонять митингующих за то, что они не соблюдают дистанцию. Вместо этого они будут просить участников акции делать это, а также создавать дополнительное место на площади, убирая ограждения, выставленные на подступах к площади и отделяющие ее от проезжих путей.
На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. Так, еще на прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. На текущей неделе прошли выступления в Париже, Афинах и других городах.