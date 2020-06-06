Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T16:38
https://ria.ru/20200606/1572568548.html
В Берлине около десяти тысяч человек вышли на митинг против расизма
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572568426_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ecea513b6bca461177e0798ccc0f32af.jpg
РИА Новости

В Берлине около десяти тысяч человек вышли на митинг против расизма

16:38 06.06.2020
826
© REUTERS / Fabrizio BenschДемонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Порядка 10 тысяч человек вышли на митинг против расизма и в знак солидарности с американскими протестующими в центре Берлина, сообщили РИА Новости в полиции города.
Акция началась в 14.00 (15.00 мск), но площадь Александерплатц уже заполнена людьми. Призыв оратора "соблюдать дистанцию минимум в полтора метра" участники встретили смехом - если они будут держать дистанцию, то большинству придется уйти за пределы площади.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
01:39
Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
"Пока точно сказать, сколько здесь людей, мы не можем. Явно больше заявленного, думаю, до 10 тысяч человек", - заявила сотрудница пресс-службы полиции Берлина.
По ее словам, полиция не будет разгонять митингующих за то, что они не соблюдают дистанцию. Вместо этого они будут просить участников акции делать это, а также создавать дополнительное место на площади, убирая ограждения, выставленные на подступах к площади и отделяющие ее от проезжих путей.
На фоне волны протестов в США в связи с гибелью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда солидарные акции проходят в столицах европейских стран. Так, еще на прошлой неделе демонстранты собирались у посольства США в Берлине. На текущей неделе прошли выступления в Париже, Афинах и других городах.
Демонстранты во время акции протеста в Лондоне. 6 июня 2020
16:14
В Лондоне сотни людей участвуют в митинге в память о Флойде
61731610
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАПарижБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов победить сразу несколько "пандемий"
Алма-Ата
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
Пассажиры в медицинских масках в зоне регистрации в аэропорту Брюсселя
МИД Бельгии назвал факторы, мешающие ЕС решить вопрос об открытии границ
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Самый древний мост в Венеции через Гранд-канал - Мост Риальто
Туристов выгнали из Венеции за купание в Гранд-канале
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
Немецкий правозащитник прокомментировал вывод американских войск
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Солянка
Назван самый вредный суп
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Поджигатели Америки работают на переизбрание Трампа
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния