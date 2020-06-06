Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Указ президента РФ Указ президента РФ Владимира Путина о Северном флоте юридически закрепляет уже существующее несколько лет административное деление российской армии, заявил в субботу РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы), адмирал Вячеслав Попов

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.

"По сути, эта реформа уже произошла. Уже несколько лет функционирует Стратегическое командование "Север". Думаю, что этот указ является юридическим оформлением этого процесса. Таким образом просто закрепляются задачи объединения и его система управления", - сказал Попов.

Адмирал пояснил, что такое решение вызвано значимостью арктического стратегического направления и тем, что концентрация войск и сил на Кольском полуострове требовала единого командования, чтобы все подразделения работали по единому замыслу и управлялись едином центром.