Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о Северном флоте юридически закрепляет уже существующее несколько лет административное деление российской армии, заявил в субботу РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001 годы), адмирал Вячеслав Попов.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей со следующего года. Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Сейчас военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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"По сути, эта реформа уже произошла. Уже несколько лет функционирует Стратегическое командование "Север". Думаю, что этот указ является юридическим оформлением этого процесса. Таким образом просто закрепляются задачи объединения и его система управления", - сказал Попов.
Адмирал пояснил, что такое решение вызвано значимостью арктического стратегического направления и тем, что концентрация войск и сил на Кольском полуострове требовала единого командования, чтобы все подразделения работали по единому замыслу и управлялись едином центром.
"Таким центром мог стать только Северный флот, поэтому ему был передан целый ряд общевойсковых, сухопутных частей и подразделений, проведены мобилизационные преобразования и получилось оперативно-стратегическое командование", - напомнил собеседник агентства.