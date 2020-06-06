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Культура
2020-06-06T17:52
https://ria.ru/20200606/1572568265.html
Известный критик Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет
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РИА Новости

Известный критик Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет

16:36 06.06.2020 (обновлено: 17:52 06.06.2020)
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© Фото : Союз театральных деятелей России (СТД РФ - ВТО)Элеонора Красновская
Элеонора Красновская
© Фото : Союз театральных деятелей России (СТД РФ - ВТО)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Известный театральный критик Элеонора Красновская скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей.
В организации Красновская проработала 45 лет. Она занималась драматургией Чехова и курировала театральные постановки по его произведениям.

"Ее высоко профессиональные аналитические материалы были незаменимыми, они помогали режиссерам, художникам, актерам в их деятельности. Ее знали в театрах всего Советского Союза, прислушивались к ее мнению, дорожили им, ценили", — отмечается в сообщении.

О дате и месте прощания будет объявлено позже.
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КультураСоюз театральных деятелей РоссииРоссия
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