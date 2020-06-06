Известный критик Элеонора Красновская умерла в возрасте 100 лет

"Ее высоко профессиональные аналитические материалы были незаменимыми, они помогали режиссерам, художникам, актерам в их деятельности. Ее знали в театрах всего Советского Союза, прислушивались к ее мнению, дорожили им, ценили", — отмечается в сообщении.