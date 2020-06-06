В День русского языка звезды кино и спорта читают любимые произведения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В День русского языка, который отмечается 6 июня, "Молодежка ОНФ" проводит онлайн-челлендж, сообщают организаторы. Акцию уже поддержал народный артист РФ Сергей Безруков, он В День русского языка, который отмечается 6 июня, "Молодежка ОНФ" проводит онлайн-челлендж, сообщают организаторы. Акцию уже поддержал народный артист РФ Сергей Безруков, он прочитал стихотворение "Пора, мой друг, пора!".

Поучаствовать может каждый: для этого нужно зачитать небольшой отрывок любимого произведения Пушкина и разместить видео в соцсетях "ВКонтакте" или Instagram с хештегами #деньрусскогоязыка, #молодежкаонф.

Свое творчество уже опубликовали актеры, блогеры и спортсмены. Так, шоумен и блогер Рустам Солнцев записал видео с чтением отрывка "О, сколько нам открытий чудных".

Именно языковая среда растит человека, определяет его мышление и культуру. Она же и формирует личность. Русский язык является не только средством общения, но еще и языком культуры, науки, межэтнического общения в нашей стране и каналом для выхода культур многих народов на мировую арену", – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Об отношении к великому русскому писателю рассказал и президент Фонда айкидо Польши Роберт Гембал. Обладатель седьмого дана по боевому искусству зачитал отрывок из стихотворения "К Чаадаеву".

Участник челленджа из Воронежской области экваторогвинеец Кристиан Мба Эсиданг прочел строки из стихотворения "Я помню чудное мгновенье" и отметил свое отношение к языку.

"Русский язык, пожалуй, самый сложный для изучения, и при этом он очень насыщенный, богатый. Но если подходить к языку как к выстроенной лингвистической системе, то можно постепенно освоить и грамматику, и разговорную речь. Поэзия Пушкина значительно расширяет мои познания. Его строки о любви звучат как красивая мелодия, хочу запомнить их и зачитать любимой девушке", – поделился Кристиан Мба Эсиданг из Экваториальной Гвинеи.

К онлайн-активности присоединились студенты и участники региональных команд "Молодежки ОНФ" из Африки, Судана, Китая, Индии, Испании и других стран. Строки Пушкина звучат сегодня в социальных сетях на самых разных диалектах.