В Японии изобрели маски для бассейна

Закрытые из-за распространения коронавируса бассейны начали открывать с 1 июня. Власти посчитали, что при достаточной концентрации хлора в воде риск заражения крайне мал. Но оставалась нерешенной проблема школ по плаванию, в особенности детских – тренер должен давать объяснения и команды громко, иногда поправляя положение ребенка в воде. Все это создает необходимость в маске, которая защищала бы от возможного заражения, но при этом не намокала и не спадала в воде.