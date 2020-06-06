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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T16:28
https://ria.ru/20200606/1572568115.html
В Японии изобрели маски для бассейна
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РИА Новости

В Японии изобрели маски для бассейна

16:28 06.06.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 6 июн - РИА Новости. Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
Закрытые из-за распространения коронавируса бассейны начали открывать с 1 июня. Власти посчитали, что при достаточной концентрации хлора в воде риск заражения крайне мал. Но оставалась нерешенной проблема школ по плаванию, в особенности детских – тренер должен давать объяснения и команды громко, иногда поправляя положение ребенка в воде. Все это создает необходимость в маске, которая защищала бы от возможного заражения, но при этом не намокала и не спадала в воде.
Решение нашла небольшая компания в центре Токио. Ее маски сделаны из прозрачного материала, закрывают нижнюю часть лица, не соскальзывают в воде. Конструкция позволяет и плавать в маске. Первоначально все маски делались вручную. Цена за комплект из 10 штук составляла 29 тысяч иен (около 260 долларов). В середине мая ассоциация клубов для плавания признала их удобство и эффективность. С этого момента поступило более 16 тысяч заказов от 700 организаций со всех концов Японии. Несмотря на то, что в июне производство было расширено до 10 тысяч в месяц, ожидать заказа приходится более месяца.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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