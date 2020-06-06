В Подмосковье около 480 участков остаются в зоне подтопления после дождей

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Около 480 приусадебных участков и 15 частных жилых домов остаются в зоне подтопления на территории 20 муниципальных образований Московской области после сильного дождевого паводка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 13 населенных пунктах и 43 садовых товариществах на территории 20 муниципальных образований остаются подтопленными 475 приусадебных участков и 15 домов частного сектора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подтопленными также остаются три моста и два участка дороги в городском округе Богородский и в микрорайоне "Опалиха" в Красногорске.
Представитель ведомства добавил, что за минувшие сутки от воды освободились 25 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги. К ликвидации последствий паводка привлечены 184 человека и 66 единиц техники.