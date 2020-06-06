Путин назвал пандемию "дисквалификацией" для деятелей искусств

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для деятелей искусств пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, но создать социальную дистанцию для балетных трупп невозможно, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с деятелями искусств, которая прошла в субботу в видеоформате.
В ходе встречи к Путину обратился художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. По его словам, коллектив не хочет останавливать работу. Гергиев предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Президент ответил, что полностью разделяет озабоченность коллектива, но прежде всего нужно думать о здоровье.
"Если для артистов еще можно создать социальную дистанцию, в зале можно создать социальную дистанцию - для балетных (трупп - ред.) нет", - сказал Путин.
Как отметил глава государства, если спортсмены могут тренироваться на закрытых базах в условиях карантина, то в отношении деятелей искусства ситуация сложнее - "это дисквалификация на самом деле, это тяжелое испытание".
"Но, тем не менее, все равно к этому надо идти", - заключил президент.
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