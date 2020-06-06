Путин назвал пандемию "дисквалификацией" для деятелей искусств

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для деятелей искусств пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, но создать социальную дистанцию для балетных трупп невозможно, заявил президент России Для деятелей искусств пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, но создать социальную дистанцию для балетных трупп невозможно, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с деятелями искусств, которая прошла в субботу в видеоформате.

В ходе встречи к Путину обратился художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев . По его словам, коллектив не хочет останавливать работу. Гергиев предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности. Президент ответил, что полностью разделяет озабоченность коллектива, но прежде всего нужно думать о здоровье.

"Если для артистов еще можно создать социальную дистанцию, в зале можно создать социальную дистанцию - для балетных (трупп - ред.) нет", - сказал Путин.

Как отметил глава государства, если спортсмены могут тренироваться на закрытых базах в условиях карантина, то в отношении деятелей искусства ситуация сложнее - "это дисквалификация на самом деле, это тяжелое испытание".

"Но, тем не менее, все равно к этому надо идти", - заключил президент.