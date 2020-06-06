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2020-06-06T16:21
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Гергиев: деятелям культуры нужны регулярные тренировки, как спортсменам
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РИА Новости

Гергиев: деятелям культуры нужны регулярные тренировки, как спортсменам

16:21 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев считает, что отмена спектаклей является страшным испытанием для любого коллектива, деятелям культуры необходим регулярный тренировочный процесс, как и спортсменам, для поддержания надлежащей формы.
"Отмена спектаклей - это страшное испытание для любого коллектива. Если у вас спортсмены "Реал Мадрида" или "Зенита" семь месяцев не будут тренироваться, а потом мы скажем: "Ребят, мы такой чемпионат мира провели, блестяще организованный"… Но ведь не может балерина сохранить форму, не может хор держать в памяти оперы на пяти-шести языках, которые поются наизусть, в костюмах, да еще и с актерскими задачами, это делается только путем постоянного тренировочного процесса", - сказал он на встрече президента РФ с деятелями культуры в субботу.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМариинский театрВалерий Гергиев
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