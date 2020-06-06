Гергиев: деятелям культуры нужны регулярные тренировки, как спортсменам

"Отмена спектаклей - это страшное испытание для любого коллектива. Если у вас спортсмены "Реал Мадрида" или "Зенита" семь месяцев не будут тренироваться, а потом мы скажем: "Ребят, мы такой чемпионат мира провели, блестяще организованный"… Но ведь не может балерина сохранить форму, не может хор держать в памяти оперы на пяти-шести языках, которые поются наизусть, в костюмах, да еще и с актерскими задачами, это делается только путем постоянного тренировочного процесса", - сказал он на встрече президента РФ с деятелями культуры в субботу.