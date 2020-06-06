В Ульяновской области число случаев COVID-19 выросло до 3168

САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у 94 жителей Ульяновской области, общее число подтвержденных случаев возросло до 3168, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 3074.
"По оперативным данным, получено еще 94 положительных теста. Общее число случаев составляет 3168 человек", - написал Морозов в своем аккаунте в Instagram.
Из общего числа заразившихся 937 человек выздоровели, 13 скончались.
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