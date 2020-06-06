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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T16:18
https://ria.ru/20200606/1572567660.html
Названы способы компенсации за перенесенные из-за COVID-19 мероприятия
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733264_0:65:3037:1773_1036x0_80_0_0_e7c202e9939c20423d342bcf851f7651.jpg
РИА Новости

Названы способы компенсации за перенесенные из-за COVID-19 мероприятия

16:18 06.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди возле Московского художественного академического театра имени М. Горького во время карантина по коронавирусу
Люди возле Московского художественного академического театра имени М. Горького во время карантина по коронавирусу
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Люди возле Московского художественного академического театра имени М. Горького во время карантина по коронавирусу
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россияне смогут получить ваучеры на перенесенные из-за коронавируса культурные мероприятия и пойти на них без доплат, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
"Благодаря вашему поручению, у людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо - воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организации будет еще полгода, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий Чернышенко
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