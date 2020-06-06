Названы способы компенсации за перенесенные из-за COVID-19 мероприятия

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россияне смогут получить ваучеры на перенесенные из-за коронавируса культурные мероприятия и пойти на них без доплат, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
"Благодаря вашему поручению, у людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо - воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организации будет еще полгода, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия.
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