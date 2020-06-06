Названы способы компенсации за перенесенные из-за COVID-19 мероприятия

"Благодаря вашему поручению, у людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо - воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат", - сказал Чернышенко.