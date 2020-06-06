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2020-06-06T16:15
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Гергиев не хочет отменять Московский пасхальный фестиваль
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РИА Новости

Гергиев не хочет отменять Московский пасхальный фестиваль

16:15 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев рассказал президенту России Владимиру Путину, что ему не хотелось бы отменять крупнейшие акции с участием театра, например, Московский пасхальный фестиваль.

"Нам очень не хотелось бы отменять крупнейшие наши акции, например, Московский пасхальный фестиваль. Ведь теперь храмы открываются. Мне кажется, что мы теперь все равно должны провести этот фестиваль", — сказал Гергиев на встрече президента с деятелями культуры.

Московский Пасхальный фестиваль — ежегодный российский фестиваль классической музыки и колокольного звона.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - Религия и мировоззрениеМариинский театрВалерий ГергиевВладимир Путин
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