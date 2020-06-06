Гергиев не хочет отменять Московский пасхальный фестиваль

"Нам очень не хотелось бы отменять крупнейшие наши акции, например, Московский пасхальный фестиваль. Ведь теперь храмы открываются. Мне кажется, что мы теперь все равно должны провести этот фестиваль", — сказал Гергиев на встрече президента с деятелями культуры.