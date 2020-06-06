В Лондоне сотни людей участвуют в митинге в память о Флойде

Демонстранты во время акции протеста в Лондоне. 6 июня 2020

Демонстранты во время акции протеста в Лондоне. 6 июня 2020

ЛОНДОН, 6 июн - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались на Парламентской площади в Лондоне для митинга в защиту прав чернокожих, передает корреспондент РИА Новости.

Акция стала третьей по счету и была запланирована заранее. В минувшую среду маршем по центру Лондона прошли тысячи человек, в субботу количество участников меньше, вероятно, из-за плохой погоды - в Лондоне идет дождь, сопровождаемый порывистым ветром, а температура воздуха понизилась до 12 градусов.

Собравшиеся принесли самодельные картонные плакаты, в том числе "Я не могу дышать", "Никакой свободы не будет, пока для нас не будет равенства" и "Британия не невиновна". В толпе расположилась группа барабанщиков, окружающие танцуют под музыку, кричат.

Обстановка у парламента спокойная, люди не проявляют агрессию.

Участники акции в настоящее время продолжают прибывать к площади.

Ранее главы минздрава Мэтт Хэнкок и МВД Прити Пател попросили британцев отказаться от участия в массовой акции из-за сохраняющейся серьезной угрозы коронавируса. Коэффициент заражения COVID-19 в стране все еще велик и составляет 1, от коронавируса в Британии скончались уже более 40 тысяч человек.