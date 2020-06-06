В Латвии выявили один новый случай COVID-19

РИГА, 6 июн — РИА Новости. За прошедшие сутки COVID-19 в Латвии диагностирован у одного человека, всего в республике выявлено 1086 случаев заболевания, говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки было проведено 1074 теста, заболевание выявлено у одного человека", - сказано в пресс-релизе.
С начала распространения вируса в Латвии сделано 116 535 тестов на COVID-19, от болезни вылечился 781 человек, 25 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф