Мурашко рассказал о будущем телемедицины

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телемедицина имеет большое будущее, уже разрабатываются специальные медицинские приборы, способные одновременно измерять уровень кислорода в крови, делать кардиограмму, измерять давление и температуру, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня разрабатываются такие компактные приборы <...> в одном изделии может сочетаться <...> пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая температуру, в том числе включая измерение артериального давления. И, возможно, даже уже некоторые оснащаются видеокамерами, определенные", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что у телемедицины большое будущее, уже есть тонометры и приборы для измерения сахара крови с передачей данных через сотового оператора.