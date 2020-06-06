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2020-06-06T16:56
https://ria.ru/20200606/1572567123.html
Мурашко рассказал о будущем телемедицины
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РИА Новости

Мурашко рассказал о будущем телемедицины

16:02 06.06.2020 (обновлено: 16:56 06.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телемедицина имеет большое будущее, уже разрабатываются специальные медицинские приборы, способные одновременно измерять уровень кислорода в крови, делать кардиограмму, измерять давление и температуру, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня разрабатываются такие компактные приборы <...> в одном изделии может сочетаться <...> пульсоксиметрия, ЭКГ, мониторинг, включая температуру, в том числе включая измерение артериального давления. И, возможно, даже уже некоторые оснащаются видеокамерами, определенные", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что у телемедицины большое будущее, уже есть тонометры и приборы для измерения сахара крови с передачей данных через сотового оператора.
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РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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