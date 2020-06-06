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2020-06-06T16:01
https://ria.ru/20200606/1572567095.html
Поддержку культурной отрасли включили в план восстановления экономики
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РИА Новости

Поддержку культурной отрасли включили в план восстановления экономики

16:01 06.06.2020
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© Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Газпром-медиа Холдинг
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что мероприятия по поддержке культурной отрасли включены в план восстановления экономики России после коронавируса.
"Правительство ряд мер на поддержку отрасли действительно приняло, и коллеги знают об этом. И внесены были в перечень отраслей, которые пострадали, творческая деятельность, ОКВЭДы вошли, и в перечень системообразующих предприятий. И, действительно, по вашему поручению мы включили мероприятия по поддержке отрасли в общенациональный план, который сейчас готовится, и все, что сегодня упоминалось, мы рассмотрим, оценим эффект и дадим необходимые поручения, чтобы это было выполнено. Понимаем важность культуры", - заявил он в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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