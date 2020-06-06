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Культура
2020-06-06T15:57
https://ria.ru/20200606/1572567009.html
Чернышенко рассказал о непростом положении учреждений культуры
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РИА Новости

Чернышенко рассказал о непростом положении учреждений культуры

15:57 06.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7 миллионов купленных билетов и абонементов сейчас находится на руках у россиян, учреждения культуры оказались в непростом положении, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
"Действительно из-за карантина наши граждане должны были отказаться от посещения музеев, театров, концертов любимых артистов. Сейчас у них на руках более 7 миллионов заранее купленных билетов, абонементов, и организации культуры оказались в непростой ситуации", — сказал Чернышенко
По словам вице-премьера, несколько месяцев уже парализована билетная программа, которая была основным источников внебюджетного дохода для учреждений культуры.
Дмитрий Чернышенко
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КультураДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбщество
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