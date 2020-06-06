Чернышенко рассказал о непростом положении учреждений культуры

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7 миллионов купленных билетов и абонементов сейчас находится на руках у россиян, учреждения культуры оказались в непростом положении, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
"Действительно из-за карантина наши граждане должны были отказаться от посещения музеев, театров, концертов любимых артистов. Сейчас у них на руках более 7 миллионов заранее купленных билетов, абонементов, и организации культуры оказались в непростой ситуации", — сказал Чернышенко
По словам вице-премьера, несколько месяцев уже парализована билетная программа, которая была основным источников внебюджетного дохода для учреждений культуры.