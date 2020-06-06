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2020-06-06T15:57
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Нарышкин назвал фестиваль "Красная площадь" шагом к нормальной жизни
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РИА Новости

Нарышкин назвал фестиваль "Красная площадь" шагом к нормальной жизни

15:57 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетители на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Посетители на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Посетители на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Открытие в Москве ежегодного, VI российского книжного фестиваля "Красная площадь" стало символом того, что жизнь в России возвращается в нормальное русло после ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Конечно, в период так называемой самоизоляции россияне стали читать еще больше, поскольку хорошая книга - это не только хороший досуг, это еще и хороший помощник для того, чтобы преодолеть трудности и запитаться оптимизмом", - сказал Нарышкин на открытии фестиваля в субботу.
"Будет, наверное, сегодня справедливо говорить, что и Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь в нашей стране", - добавил Нарышкин.
Он назвал решение не откладывать фестиваль "смелым и решительным шагом".
"Очень благодарен руководству Роспечати за такую смелость. Шаг правильный. По-моему, он вдохновляет всех нас, москвичей и всю страну, говорит о том, что жизнь приходит в нормальное русло", - сказал Нарышкин.
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Он выразил уверенность, что и в XXI веке Россия будет считаться самой читающей страной, и что книжный фестиваль "Красная площадь" в этом поможет. "Мы сегодня с коллегами, друзьями прошлись по павильонам книжного фестиваля, здесь много интересного, книги на разные вкусы", - отметил Нарышкин. Сам он приобрел несколько книг на разные темы, в том числе сборник о блокадном Ленинграде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Книжный фестиваль "Красная площадь"Сергей НарышкинМосква
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