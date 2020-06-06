Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок

"Мы бы тогда с Валерием Абисаловичем уже в отдельном порядке, я с большим удовольствием, безусловно, пообщаюсь, если есть такое намерение и желание, и мы отработаем все предложения Ваши, все требования наши и попробуем найти ту золотую середину", - сказала Попова на встрече с деятелями культуры, отвечая на предложение Гергиева разрешить выступления деятелям культуры в парках, на площадях, перед храмами.