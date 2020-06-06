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Культура
2020-06-06T15:56
https://ria.ru/20200606/1572566879.html
Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок

15:56 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что готова обсудить с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым вопросы работы деятелей культуры на открытых площадках.
"Мы бы тогда с Валерием Абисаловичем уже в отдельном порядке, я с большим удовольствием, безусловно, пообщаюсь, если есть такое намерение и желание, и мы отработаем все предложения Ваши, все требования наши и попробуем найти ту золотую середину", - сказала Попова на встрече с деятелями культуры, отвечая на предложение Гергиева разрешить выступления деятелям культуры в парках, на площадях, перед храмами.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМариинский театрФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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