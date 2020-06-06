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Культура
2020-06-06T15:56
https://ria.ru/20200606/1572566855.html
Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию
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РИА Новости

Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию

15:56 06.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал подумать, что можно сделать, для того чтобы деятели культуры сохранили квалификацию в период пандемии.
"Я хочу еще раз обратиться к главному санитарному врачу, к медикам, подумать вместе с представителями отрасли на тему о том, что можно сделать для наших деятелей культуры, искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию. Где-то музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество - нет. Поэтому здесь можно, наверняка можно вместе с представителями отрасли найти такие формы сегодняшнего функционирования, чтобы они не вели к полной или к серьезной утрате квалификации и уровня", - сказал он на встрече с деятелями культуры.
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