Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию

"Я хочу еще раз обратиться к главному санитарному врачу, к медикам, подумать вместе с представителями отрасли на тему о том, что можно сделать для наших деятелей культуры, искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию. Где-то музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество - нет. Поэтому здесь можно, наверняка можно вместе с представителями отрасли найти такие формы сегодняшнего функционирования, чтобы они не вели к полной или к серьезной утрате квалификации и уровня", - сказал он на встрече с деятелями культуры.