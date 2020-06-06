Путин: учтем все предложения при принятии решений о развитии культуры

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все предложения деятелей культуры будут рассмотрены и учтены при принятии решений, связанных с развитием сферы, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Давайте договоримся, - и я вам обещаю, что все предложения обязательно будут рассмотрены и учтены при подготовке решений, связанных с дальнейшим развитием сферы культуры", - заявил Путин в субботу на встрече с деятелями культуры.
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