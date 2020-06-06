Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T15:50
https://ria.ru/20200606/1572566732.html
Минздрав оценил возможность дистанционной продажи психотропных препаратов
https://cdn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_32e67ec18b5e9d1ae36cf97430d71042.jpg
РИА Новости

Минздрав оценил возможность дистанционной продажи психотропных препаратов

15:50 06.06.2020
124
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Психотропные лекарственные препараты не планируется продавать дистанционно, они должны иметь особые условия оборота, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Психотропные препараты нет. Это все-таки пул препаратов, (он) должен иметь особые условия оборота", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24".
Ранее Мурашко заявлял, что вопрос о разрешении на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами можно будет рассматривать позже, всегда есть риски.
Клавиатура компьютера
18 мая, 16:14
Утверждены правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств
210003
Обсудить 0
Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о будущем телемедицины
Сотрудник пункта вакцинации готовится делать прививку против гриппа. Архивное фото
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал подумать, как деятелям культуры сохранить квалификацию
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Глава Минкультуры рассказала о самочувствии после COVID-19
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
Солянка
Назван самый вредный суп
Сотрудник лаборатории производит пробы в Медико-генетическом центре в Москве
Эксперт рассказал, зачем нужна Национальная база генетической информации
В больнице
Минздрав оценил эпидобстановку в Дагестане
Путин: Величие России в ее многообразии
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19
Дмитрий Чернышенко
Поддержку культурной отрасли включили в план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин: учтем все предложения при принятии решений о развитии культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния