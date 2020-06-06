Минздрав оценил возможность дистанционной продажи психотропных препаратов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Психотропные лекарственные препараты не планируется продавать дистанционно, они должны иметь особые условия оборота, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Психотропные препараты нет. Это все-таки пул препаратов, (он) должен иметь особые условия оборота", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24".
Ранее Мурашко заявлял, что вопрос о разрешении на дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами можно будет рассматривать позже, всегда есть риски.