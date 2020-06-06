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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T15:47
https://ria.ru/20200606/1572566519.html
Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572564575_0:246:3201:2047_1036x0_80_0_0_99457bde477b6f8355dc39e2991e0795.jpg
РИА Новости

Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса

15:47 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что граждан РФ в условиях пандемии коронавируса не пускают за границу, за исключением отдельных договоренностей.
Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он отметил, что его коллектив зовут в Италию.
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
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"Граждан России сегодня за границу не пускают, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно", - сказал Путин.
Путин добавил, обращаясь к Гергиеву, что, "наверное, можно договориться и с вашим коллективом, потому что у вас выдающийся коллектив, ему везде рады, по всему миру". "Давайте спокойно вместе над этим поработаем", - заключил Путин.
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В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМариинский театрВалерий ГергиевВладимир Путин
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