Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что граждан РФ в условиях пандемии коронавируса не пускают за границу, за исключением отдельных договоренностей.
Во время встречи президента с деятелями культуры к Путину обратился художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев. Он отметил, что его коллектив зовут в Италию.
"Граждан России сегодня за границу не пускают, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно", - сказал Путин.
Путин добавил, обращаясь к Гергиеву, что, "наверное, можно договориться и с вашим коллективом, потому что у вас выдающийся коллектив, ему везде рады, по всему миру". "Давайте спокойно вместе над этим поработаем", - заключил Путин.
В мероприятии принимают участие, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.
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