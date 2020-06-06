Путин напомнил, что россиян пока не пускают за границу из-за коронавируса

"Граждан России сегодня за границу не пускают, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно", - сказал Путин.

Путин добавил, обращаясь к Гергиеву, что, "наверное, можно договориться и с вашим коллективом, потому что у вас выдающийся коллектив, ему везде рады, по всему миру". "Давайте спокойно вместе над этим поработаем", - заключил Путин.