Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры

"Мы тем быстрее к этому подойдём (снятию карантинных ограничений), чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы - коронавирусной инфекции. Все дело идёт к тому, что мы выходим постепенно из этого",- сказал Путин на встрече с деятелями культуры.