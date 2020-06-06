Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ подойдет к снятию ограничений из-за коронавирусной инфекции и открытию учреждений культуры быстрее, если все будут дисциплинированными.
"Мы тем быстрее к этому подойдём (снятию карантинных ограничений), чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы - коронавирусной инфекции. Все дело идёт к тому, что мы выходим постепенно из этого",- сказал Путин на встрече с деятелями культуры.