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Культура
2020-06-06T15:44
https://ria.ru/20200606/1572566446.html
Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры
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РИА Новости

Путин рассказал, как ускорить открытие учреждений культуры

15:44 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ подойдет к снятию ограничений из-за коронавирусной инфекции и открытию учреждений культуры быстрее, если все будут дисциплинированными.
"Мы тем быстрее к этому подойдём (снятию карантинных ограничений), чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы - коронавирусной инфекции. Все дело идёт к тому, что мы выходим постепенно из этого",- сказал Путин на встрече с деятелями культуры.
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КультураВладимир ПутинОбщество
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