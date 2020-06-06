Путин: мы все хотим, чтобы учреждения культуры заработали в полном объеме

"Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все", - добавил президент.