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Культура
2020-06-06T15:43
https://ria.ru/20200606/1572566403.html
Путин: мы все хотим, чтобы учреждения культуры заработали в полном объеме
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РИА Новости

Путин: мы все хотим, чтобы учреждения культуры заработали в полном объеме

15:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все хотят, чтобы учреждения культуры начали работать в полном объеме, но, чтобы певцу петь, нужно дышать, а при поражении легких это невозможно, надо думать о здоровье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах", - сказал Путин на встрече с деятелями культуры, отвечая на реплику художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности.
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"Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все", - добавил президент.
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КультураВладимир ПутинОбщество
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