Путин: мы все хотим, чтобы учреждения культуры заработали в полном объеме

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все хотят, чтобы учреждения культуры начали работать в полном объеме, но, чтобы певцу петь, нужно дышать, а при поражении легких это невозможно, надо думать о здоровье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Полностью разделяю вашу озабоченность. Мы все хотим, чтобы все наши коллективы, Большой и Мариинка, все начали работать в полном объеме и как можно быстрее. Вы упомянули о деятелях искусства, о певцах, о наших замечательных балетных артистах", - сказал Путин на встрече с деятелями культуры, отвечая на реплику художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который предложил перевести "паузу" для учреждений культуры, возникшую вследствие пандемии, в более активную фазу деятельности.
"Но чтобы певцу петь, он должен дышать, а при поражении легких на 75-80% это очень сложно. Отработав сегодня во что бы то ни стало неделю или две, потерять работоспособность и профессию на всю оставшуюся жизнь было бы очень печально, а может быть, даже это было бы трагедией для отдельных деятелей искусств. Поэтому мы, конечно, понимаем все", - добавил президент.