Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров. Производители уже производят сегодня вакцину против гриппа. И мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что с учетом коронавируса лучше начать вакцинацию раньше, до периода подъема заболеваемости.
"Конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени",- подчеркнул Мурашко.