Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений

"Мы очень надеемся, что сможем в новых условиях начать новый сезон, это обычно середина сентября, это наша сегодняшняя надежда, и она будет уверенностью только тогда, когда мы достигнем определённых цифр", - сказала Попова на встрече с деятелями культуры.