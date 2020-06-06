Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что новый сезон по открытию культурных учреждений получится начать с середины сентября, но пока конкретных сроков нет, здоровье - это главное.
"Мы очень надеемся, что сможем в новых условиях начать новый сезон, это обычно середина сентября, это наша сегодняшняя надежда, и она будет уверенностью только тогда, когда мы достигнем определённых цифр", - сказала Попова на встрече с деятелями культуры.
Она уточнила, что конкретный срок пока назвать нельзя, главное при открытии сезона - сохранение здоровья людей.