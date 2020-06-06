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Культура
2020-06-06T15:40
https://ria.ru/20200606/1572566338.html
Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/95/1560149586_0:95:3069:1821_1036x0_80_0_0_d3c4fec932cace977a7b274c027cc924.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, когда может начаться открытие культурных учреждений

15:40 06.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что новый сезон по открытию культурных учреждений получится начать с середины сентября, но пока конкретных сроков нет, здоровье - это главное.
"Мы очень надеемся, что сможем в новых условиях начать новый сезон, это обычно середина сентября, это наша сегодняшняя надежда, и она будет уверенностью только тогда, когда мы достигнем определённых цифр", - сказала Попова на встрече с деятелями культуры.
Она уточнила, что конкретный срок пока назвать нельзя, главное при открытии сезона - сохранение здоровья людей.
Театр
15:11Культура
Попова надеется, что новый театральный сезон может начаться со зрителями
230007
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КультураАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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