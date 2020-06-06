В МИД отметили пик военной активности НАТО в период Дня Победы

"Никакой не секрет, что учение НАТО, например "Защитник Европы" — крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт", — сказал Грушко.