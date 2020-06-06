В МИД отметили пик военной активности НАТО в период Дня Победы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Военная активность НАТО не прекращается, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Александр Грушко.
Причем особенная активность пришлась на дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил он.
"Никакой не секрет, что учение НАТО, например "Защитник Европы" — крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт", — сказал Грушко.
Замминистра добавил, что учения НАТО происходят беспрерывно — "одно заканчивается, начинается другое". Кроме того, продолжаются разведывательные полеты, причем особенно активно в регионе Балтики и на Черном море, а недавно американские суда вошли в Баренцево море, перечислил он.
"Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией она, скорее всего, будет только возрастать", — заключил Грушко.
Основной целью учений называлось "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".
Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений на время пандемии, однако альянс отверг это предложение.