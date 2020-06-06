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2020-06-06T17:36
https://ria.ru/20200606/1572566304.html
В МИД отметили пик военной активности НАТО в период Дня Победы
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РИА Новости

В МИД отметили пик военной активности НАТО в период Дня Победы

15:38 06.06.2020 (обновлено: 17:36 06.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Военная активность НАТО не прекращается, заявил РИА Новости заместитель главы МИД Александр Грушко.
Причем особенная активность пришлась на дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил он.

"Никакой не секрет, что учение НАТО, например "Защитник Европы" — крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам холодной войны, было спланировано таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 мая. Это факт", — сказал Грушко.

Замминистра добавил, что учения НАТО происходят беспрерывно — "одно заканчивается, начинается другое". Кроме того, продолжаются разведывательные полеты, причем особенно активно в регионе Балтики и на Черном море, а недавно американские суда вошли в Баренцево море, перечислил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
15:36
"Будет возрастать". В МИД ждут увеличения активности НАТО после пандемии
"Активность по-прежнему высока, и по мере преодоления ситуации с пандемией она, скорее всего, будет только возрастать", — заключил Грушко.
Учения Defender Europe 2020 проходили на территории Германии, Польши и стран Балтии. Первоначально предполагалось, что в них примут участие 37 тысяч военнослужащих, причем 20 тысяч из них перебросят из США. Однако позже из-за пандемии коронавируса эти планы несколько скорректировали.
Основной целью учений называлось "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".
Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений на время пандемии, однако альянс отверг это предложение.
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