Лукашенко заявил, что COVID-19 "опрокинул" мировую экономику

МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса COVID-19 "опрокинула" мировую экономику, а миллиардеры, ведущие компании и ряд государств положили в карман "триллионы долларов", заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, где пообщался с гражданами. В частности, он отметил, что, если пока и нет ответа на вопрос, является ли пандемия рукотворной, кое-кто в мире пытается воспользоваться ситуацией и возникшим психозом.
"Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов", - заявил президент.
Таким образом, по его словам, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Лукашенко указал, что влияние на себе ощущает в том числе Белоруссия со своей экспортно-ориентированной экономикой. При этом он заметил, что даже те страны, которые, обладая значительными запасами полезных ископаемых, сумели прежде накопить большие финансовые резервы, сегодня не разбрасываются деньгами, поскольку не знают, "накроет вторая волна этой болезни мир или нет".
Третья пандемия для Белоруссии, по словам Лукашенко, рукотворная, причем субъективного характера - политическая. Он уточнил, что имеет в виду кампанию по выборам президента Белоруссии, которая проходит сейчас. И четвертая пандемия, по мнению главы республики, это "инфопандемия, которая оказала сильное воздействие на людей".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались. В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом, по информации Минздрава, выросло до 46868, в том числе скончались 259 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.