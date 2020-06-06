Лукашенко заявил, что COVID-19 "опрокинул" мировую экономику

Таким образом, по его словам, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Лукашенко указал, что влияние на себе ощущает в том числе Белоруссия со своей экспортно-ориентированной экономикой. При этом он заметил, что даже те страны, которые, обладая значительными запасами полезных ископаемых, сумели прежде накопить большие финансовые резервы, сегодня не разбрасываются деньгами, поскольку не знают, "накроет вторая волна этой болезни мир или нет".