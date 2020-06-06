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2020-06-06T16:24
https://ria.ru/20200606/1572566245.html
Правительство подготовило документ о компенсациях за отмену мероприятий
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РИА Новости

Правительство подготовило документ о компенсациях за отмену мероприятий

15:37 06.06.2020 (обновлено: 16:24 06.06.2020)
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© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство готово выпустить постановление по возврату гражданам денег за отмененные культурные мероприятия, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
Вице-премьер рассказал, что люди могут либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, либо воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату.
"Во исполнение этого вашего поручения правительство готово сегодня выпустить постановление, если вы даете команду", - сказал Чернышенко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоПравительство РФОбщество
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