Правительство подготовило документ о компенсациях за отмену мероприятий

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство готово выпустить постановление по возврату гражданам денег за отмененные культурные мероприятия, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
Вице-премьер рассказал, что люди могут либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, либо воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату.
"Во исполнение этого вашего поручения правительство готово сегодня выпустить постановление, если вы даете команду", - сказал Чернышенко.
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